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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Польща таємно передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ

Гелікоптер Мі-24
Фото: Getty Images

Польща передала Україні близько десяти ударних гелікоптерів Мі-24 для боротьби проти агресії РФ.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

– Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки, – йдеться у повідомленні.

Раніше офіційно не анонсувалось передання гелікоптерів Україні.

У травні постійне представництво Польщі в ЄС повідомило, що Варшава передала Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

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Гелікоптер Мі-24

Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, Гелікоптер, Польща, Україна
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