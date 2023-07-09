Польща таємно передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ

Польща передала Україні близько десяти ударних гелікоптерів Мі-24 для боротьби проти агресії РФ.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

– Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки, – йдеться у повідомленні.

Раніше офіційно не анонсувалось передання гелікоптерів Україні.

У травні постійне представництво Польщі в ЄС повідомило, що Варшава передала Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

Джерело : The Wall Street Journal

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