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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі

МіГ-29
Фото: Depositphotos

Польща передала Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

Відповідне повідомлення у Twitter 11 травня розмістило постійне представництво Польщі в Європейському Союзі.

– З 28 літаків, переданих Києву, Польща надіслала 14 винищувачів МіГ-29, – йдеться у повідомленні.

Загалом, представництво Польщі повідомило, що з 575 танків, поставлених Україні на цей момент, 325 були надані поляками, коли ж на другому місці – Нідерланди (85), а на третьому – Німеччина (80). Сполучені Штати у питанні поставок танків Україні посідають четверте місце, що відповідає 76 одиницям зазначеної важкої техніки.

Представництво Польщі в ЄС також розмістило фотографії у Twitter танків та літаків, які були поставлені українським Збройним силам.

Нагадаємо, ще 8 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак казав, що з боку Варшави Україні було передано лише 10 винищувачів МіГ-29.

Примітно, що паралельно зі збільшенням кількості переданої Україні радянської авіації, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 8 травня заявив, між країнами-союзниками точаться обговорення щодо поставок Україні сучасних винищувачів F-16.

Додамо, що напередодні чеський президент заявив, що Україна може отримати від Чехії легкі штурмовики L-159.

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Війна в Україні, Винищувачі для України, Літаки, Польща
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