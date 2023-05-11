Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі
Польща передала Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29.
Відповідне повідомлення у Twitter 11 травня розмістило постійне представництво Польщі в Європейському Союзі.
– З 28 літаків, переданих Києву, Польща надіслала 14 винищувачів МіГ-29, – йдеться у повідомленні.
Загалом, представництво Польщі повідомило, що з 575 танків, поставлених Україні на цей момент, 325 були надані поляками, коли ж на другому місці – Нідерланди (85), а на третьому – Німеччина (80). Сполучені Штати у питанні поставок танків Україні посідають четверте місце, що відповідає 76 одиницям зазначеної важкої техніки.
Представництво Польщі в ЄС також розмістило фотографії у Twitter танків та літаків, які були поставлені українським Збройним силам.
https://t.co/pmvH3E9eNz pic.twitter.com/x9A5URvEmj
— Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023
Нагадаємо, ще 8 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак казав, що з боку Варшави Україні було передано лише 10 винищувачів МіГ-29.
Примітно, що паралельно зі збільшенням кількості переданої Україні радянської авіації, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 8 травня заявив, між країнами-союзниками точаться обговорення щодо поставок Україні сучасних винищувачів F-16.
Додамо, що напередодні чеський президент заявив, що Україна може отримати від Чехії легкі штурмовики L-159.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов