Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул

Міністр оборони України Олексій Резніков показав інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул, які поставлять до української армії. Проте перед цим вони мають пройти тестування.

Про це він написав у своєму Twitter.

– РПС-7 Інгул – інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані, – повідомив він.

Резніков зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку.

Міністр зауважив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Він також подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність.

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