Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков показав інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул, які поставлять до української армії. Проте перед цим вони мають пройти тестування.

Про це він написав у своєму Twitter.

– РПС-7 Інгул – інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані, – повідомив він.

Резніков зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку.

Міністр зауважив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Він також подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність.

Читайте також
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватись вперед – Сирський
ЗСУ, українська армія

Війна в Україні, Міноборони України, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Домовилися діяти разом – Зеленський з Дудою обговорили майбутній саміт НАТО
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Компенсують снарядний дефіцит та відновлять паритет на полі бою. Подоляк про касетні боєприпаси для України
Михайло Подоляк
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Зеленський провів нараду в замку Любарта на Волині: які питання обговорили
Володимир Зеленський
На Таврійському напрямку росіяни втратили більше двох рот – Тарнавський
військові ЗСУ
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Постраждалі від удару по Львову розповіли, як їм вдалось врятуватись
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь