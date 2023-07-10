Це буквально перестрілка: Кірбі пояснив важливість надання Україні касетних боєприпасів

Американські касетні снаряди допоможуть Україні не допустити перемоги Росії, а це збереже життя мирних українців.

Так речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив рішення Білого дому про надання боєприпасів цього типу.

– Гадаю, ми всі можемо погодитися з тим, що російські війська вбивали і продовжуватимуть убивати більше мирних жителів (касетними боєприпасами, безпілотниками, ракетними атаками чи просто атаками на фронті), ніж, імовірно, буде тих, хто постраждає від використання цих касетних боєприпасів для обстрілу позицій російських військ на території України, – сказав він.

Він зауважив, що Україна намагатиметься обмежити вплив таких бомб за межами поля бою, й касетні боєприпаси постачаються зараз, щоб компенсувати те, як швидко українські сили витрачають свою іншу артилерію, надану Заходом.

– Це буквально перестрілка… У них закінчуються боєприпаси. Ми намагаємося наростити наше виробництво артилерійських снарядів, які вони використовують найчастіше. Але цей рівень виробництва все ще не такий, який нам потрібен, – говорить Кірбі.

Він також припустив, що кластерні бомби мають бути тимчасовим рішенням, “щоб допомогти подолати розрив, оскільки ми нарощуємо виробництво звичайних… артилерійських снарядів”.

– Ми цілком усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення від нерозірваних боєприпасів, на які натрапляють цивільні особи або діти та зазнають поранення. Звичайно, ми пам’ятаємо про це. І ми будемо зосереджуватися разом з Україною на розмінуванні, – додав речник.

Джерело : ABC News

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