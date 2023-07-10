Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот – Зеленський
Бунт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина показав слабкість режиму російського диктатора Володимира Путіна, в РФ може статись новий заколот.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.
За його словами, Пригожин вчинив спробу заколоту з метою покращити своє становище в РФ.
– Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот, – сказав Зеленський.
Президент також висловив впевненість, що найманці Вагнера не нападатимуть на Україну з півночі.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, які можуть бути наслідки для Росії та України від перевороту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.Ярослава Марущенко