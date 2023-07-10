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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Бунт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина показав слабкість режиму російського диктатора Володимира Путіна, в РФ може статись новий заколот.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

За його словами, Пригожин вчинив спробу заколоту з метою покращити своє становище в РФ.

– Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот, – сказав Зеленський.

Президент також висловив впевненість, що найманці Вагнера не нападатимуть на Україну з півночі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, які можуть бути наслідки для Росії та України від перевороту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

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Джерело: ABC News
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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