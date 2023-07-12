Кулеба про саміт у Вільнюсі: НАТО не повинен тримати членство України “у підвішеному стані”
Північноатлантичний союз не повинен тримати “всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство”.
Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він визнав, що рішення саміту у Вільнюсі зробило шлях Києва до НАТО коротшим.
– І вони (лідери Альянсу – Ред.) могли б також зробити це (шлях України в НАТО – Ред.) швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО, – наголосив він.
Кулеба додав, що Україна продовжить працювати з партнерами, аби процес рухався далі.
– Ми виходимо з припущення, що вже наявні всі умови для надання запрошення тут, у Вільнюсі, тоді як саме членство настане тоді, коли дозволять умови, – сказав міністр.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк