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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кулеба про саміт у Вільнюсі: НАТО не повинен тримати членство України “у підвішеному стані”

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Північноатлантичний союз не повинен тримати “всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство”.

Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він визнав, що рішення саміту у Вільнюсі зробило шлях Києва до НАТО коротшим.

– І вони (лідери Альянсу – Ред.) могли б також зробити це (шлях України в НАТО – Ред.) швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО, – наголосив він.

Кулеба додав, що Україна продовжить працювати з партнерами, аби процес рухався далі.

– Ми виходимо з припущення, що вже наявні всі умови для надання запрошення тут, у Вільнюсі, тоді як саме членство настане тоді, коли дозволять умови, – сказав міністр.

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