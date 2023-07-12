Вступ до коледжу після 9-го класу: які документи знадобляться

Наприкінці червня 2023 року стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до коледжів на основі закінчення 9 класів.

Вже другий рік поспіль ці випускники можуть подати заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти в електронній формі.

Факти ICTV дізнавалися, які документи потрібні для вступу до коледжу після 9-го класу у 2023 році.

Вступ до коледжу після 9-го класу: список необхідних документів 2023

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн, яку розглядатиме приймальна комісія закладу освіти.

Під час реєстрації вступник має зазначити такі дані та мати відповідні документи:

адресу електронної пошти, до якої він має доступ (вона буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту – після 9-го класу це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу (паспорт);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Також вступнику потрібно мати:

написану заяву на вступ;

мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначену приймальною комісією закладу освіти електронну пошту.

Зверніть увагу, що для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі заклади освіти створюють консультаційні центри у приймальних комісіях.

Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову середню освіту тощо.

Загалом, для вступу у коледж після 9-го класу вступнику знадобиться:

Документ, що посвідчує особу.

Довідка про реєстрацію місця проживання особи – для абітурієнтів, які мають ID-паспорт.

Реєстраційний номер картки платника податків (ідентифікаційний код).

Документ про базову середню освіту.

Заява.

Мотиваційний лист.

Кольорові фотокартки 3х4см.

Документи, які надають право на вступ за спеціальними умовами (за наявності).

До заяви вступник додає копії вищезазначених документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Зверніть увагу, що кожен заклад освіти може мати свої вимоги щодо необхідних документів для вступу, тому уважно стежте за інформацією на офіційних сайтах навчальних закладів!

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