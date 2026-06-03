Росіяни вдарили дроном по терміналу Нової пошти в Дніпрі
У Дніпрі пролунав вибух ввечері середи, 3 червня. Ворог атакував дронами термінал Нової пошти.
Співробітники компанії не постраждали, вартість втрачених вантажів буде компенсована клієнтам.
Вибухи у Дніпрі 3 червня: влучання в термінал Нової пошти
– Внаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал Нової пошти. Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали, – йдеться у повідомленні компанії.
Зараз проходить оцінка масштабів руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС.
У Новій пошті пообіцяли відновити втрати відправлень всім клієнтам. Для уточнення деталей із отримувачами зв’яжуться найближчим часом.
Нагадаємо, про вибухи у Дніпрі сьогодні повідомляв мер міста Борис Філатов. За його словами, росіяни атакувала дронами склади мережі супермаркетів АТБ. Наслідки влучань з’ясовуються.
До слова, окупанти атакували Дніпро дронами і ракетами у понеділок, 2 червня.
Унаслідок масованої атаки загинуло 15 людей, ще 37 дістали поранення різкого ступеню важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Нова пошта