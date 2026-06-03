У Дніпрі пролунав вибух ввечері середи, 3 червня. Ворог атакував дронами термінал Нової пошти.

Співробітники компанії не постраждали, вартість втрачених вантажів буде компенсована клієнтам.

Вибухи у Дніпрі 3 червня: влучання в термінал Нової пошти

– Внаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал Нової пошти. Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали, – йдеться у повідомленні компанії.

Зараз проходить оцінка масштабів руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС.

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У Новій пошті пообіцяли відновити втрати відправлень всім клієнтам. Для уточнення деталей із отримувачами зв’яжуться найближчим часом.

Нагадаємо, про вибухи у Дніпрі сьогодні повідомляв мер міста Борис Філатов. За його словами, росіяни атакувала дронами склади мережі супермаркетів АТБ. Наслідки влучань з’ясовуються.

До слова, окупанти атакували Дніпро дронами і ракетами у понеділок, 2 червня.

Унаслідок масованої атаки загинуло 15 людей, ще 37 дістали поранення різкого ступеню важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Нова пошта

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