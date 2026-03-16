Після здобуття базової середньої освіти школярі можуть продовжити навчання у школі або вступити до іншого закладу освіти.

На що звертати увагу під час вибору закладу для вступу після 9-го класу та куди можна подавати документи – читайте на Фактах ICTV.

Вступ на базі 9 класів: як обрати заклад освіти

Завершення 9 класу – важливий етап у житті кожного школяра, адже потрібно вирішувати щодо подальшого навчання.

Зараз дивляться

Учні, які не бажають продовжувати навчання у школі, можуть вступити лише до закладів передвищої освіти та почати опановувати певну професію. Зокрема можна подати документи до фахового коледжу чи професійно-технічного училища.

Заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник прокоментувала стан ринку праці в Україні. Вона зазначила, що нині найбільший попит спостерігається на робітничі професії. Найчастіше шукають енергетиків, майстрів, будівельників, трактористів та інших фахівців, які можуть виконувати практичну роботу.

За її словами, багато українців не можуть одразу знайти роботу за спеціальністю, тому служба зайнятості активно організовує перенавчання та допомагає працевлаштуванню саме у тих сферах, де є реальна потреба роботодавців.

Фахова передвища освіта – це освітній рівень, на якому здобуваються ступені молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. До неї також належить спеціалізована фахова освіта, зокрема мистецька, спортивна або військова. Після завершення 9 класів, на основі базової середньої освіти (БСО), учні мають можливість вступити до фахових коледжів.

Заклади фахової передвищої освіти охоплюють фахові коледжі, військові коледжі сержантського складу та спеціалізовані коледжі з особливими умовами навчання.

Для тих учнів, які вступають до коледжу після 9 класу з базовою середньою освітою, у процесі навчання передбачено засвоєння освітніх програм повної загальної середньої освіти, що відповідають шкільній програмі 10 й 11 класів, а також здобуття майбутньої професії.

Навчання у коледжі чи училищі має свої переваги перед університетською освітою:

можна вступати без НМТ;

є навчальна та виробнича практика, яка надає перевагу у пошуку роботи;

учні, які отримали лише базову середню освіту, можуть отримати одночасно повну загальну середню освіту та майбутню спеціальність.

Ознайомитися та підібрати фаховий напрямок можна у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти.

Як обрати бажану професію серед різноманіття варіантів

Перед тим як обрати заклад для вступу після 9 класу, варто звернути увагу на кілька важливих чинників:

Сфера інтересів та власні здібності. Учню варто подумати, які предмети йому подобаються та які професії здаються цікавими. Наприклад, якщо до душі точні науки, можна розглянути технічні спеціальності. Для творчих натур підійдуть заклади з художнім чи музичним напрямком, графічний дизайн тощо.

Варто дізнатися, які спеціальності наразі актуальні на ринку праці, щоби вибір професії був вдалим і перспективним за працевлаштування.

Обрати тип закладу. Після 9 класу на базі атестата можна вступити до:

Коледжів (ліцеїв, технікумів) – пропонують професійну освіту та можливість продовжити навчання у ЗВО після завершення. Випускники можуть подати документи до вишів одразу на 2 курс за суміжною спеціальністю. Професійно-технічних закладів (ПТУ) – спеціалізуються на підготуванні кваліфікованих робітників.

У коледжі основний акцент навчання припадає на глибоке вивчення теорії, а не на відпрацювання практичних навичок. Освітня програма технікумів та ПТУ спрямована на здобуття практичних навичок майбутніх фахівців. Перевага професійного навчання в тому, що можна швидко отримати свідоцтво кваліфікованого робітника та стати до роботи.

Обов’язково зверніть увагу на репутацію закладу освіти, відгуки, рейтинг та успішність випускників. Це допоможе зробити правильний вибір.

Бажано обирати заклад освіти, який розташований у вашому місті чи регіоні, або надає можливість проживання у гуртожитку.

Як обрати заклад для вступу після 9 класу

Під час вибору закладу освіти для вступу після 9 класу варто звернути увагу на:

Умови навчання. Ознайомтеся з матеріально-технічною базою закладу, тобто на наявність сучасного обладнання, лабораторій, бібліотек.

Додаткові можливості. Чи є у закладі сучасні майстерні для практикування й удосконалення навичок, можливість стажування, програми обміну, майстер-класи тощо.

Чи є у закладі сучасні майстерні для практикування й удосконалення навичок, можливість стажування, програми обміну, майстер-класи тощо. Форма навчання (державна чи приватна). Якщо ви не готові оплачувати навчання, то краще обрати бюджетну форму.

Перевірте, чи є конкурсний відбір на бажану спеціальність і які документи необхідні для вступу.

Куди вступити після 9 класу в Україні та які спеціальності будуть популярними

Професії для вступу в ПТУ після 9-го класу:

кухар, кондитер, офіціант;

перукар (перукар-модельєр), майстер манікюру;

швачка, кравець;

продавець продовольчих товарів;

верстатник широкого профілю, рихтувальник кузовів;

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті, слюсар-ремонтник;

електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;

електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування;

будівельник, тинькар, лицювальник-плиточник, маляр;

монтажник гіпсокартонних конструкцій;

столяр, верстатник деревообробних верстатів;

автослюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (касир в банку);

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

До найпопулярніших спеціальностей у коледжі для навчання після 9 класу можна зарахувати такі:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051 Економіка

053 Психологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

102 Хімія

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина

221 Стоматологія

223 Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування

226 Фармація, промислова фармація

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.