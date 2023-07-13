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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський відповів на докори Воллеса про недостатню вдячність України

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса щодо недостатньої вдячності з боку України.

Він заявив, що українці завжди були вдячні за надану допомогу, тому заява Воллеса є необґрунтованою.

– Ми завжди були вдячні британським прем’єр-міністрам і пану Воллесу, тому що люди в Британії дуже підтримували українців. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені. Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто, – сказав Зеленський на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент зазначив, що зараз Україна та Британія мають хороші відносини.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що хоче бачити від України хоч трохи подяки за допомогу, яку надає його країна.

Також він сказав, що країни Заходу – не Amazon, тому вони не можуть виконувати всі запити України.

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Бен Воллес, Велика Британія, Володимир Зеленський, Саміт НАТО
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