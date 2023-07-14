У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри

Російські окупанти мають менше можливостей для виготовлення крилатих ракет, тому здебільшого використовують для атак на Україну ракети повітряного базування.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми розуміємо, що Росія не має сьогодні можливостей виготовляти їх (Калібри – Ред.) багато. Втричі менше можливостей, тому що ракети повітряного базування застосовують більше. Ракети Х-101, Х-555 просто є в більшій наявності, і їх дотепер (маю на увазі Х-101) може виготовляти ворог, – сказав він.

Ігнат нагадав, що представник Генштабу генерал Олексій Громов повідомляв, що росіяни виготовляють близько 100 ракет протягом місяця. Йдеться про аеробалістичні Кинджали, ракети Іскандер-М, Іскандер-К, а також ракети Калібр та Х-101.

– Чому я казав, що у них втричі менше Калібрів? Якщо взяти статистику, яку ми публікуємо після ракетних обстрілів, то бачимо, що ракет повітряного базування Х-101, Х-555 застосовують приблизно втричі більше ніж Калібрів, – зазначив Ігнат.

З огляду на вищевказані фактори речник зробив висновок, що потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж Калібрів морського базування.

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