Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри

Політ ракети
Фото: Unsplash

Російські окупанти мають менше можливостей для виготовлення крилатих ракет, тому здебільшого використовують для атак на Україну ракети повітряного базування.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

– Ми розуміємо, що Росія не має сьогодні можливостей виготовляти їх (Калібри – Ред.) багато. Втричі менше можливостей, тому що ракети повітряного базування застосовують більше. Ракети Х-101, Х-555 просто є в більшій наявності, і їх дотепер (маю на увазі Х-101) може виготовляти ворог, – сказав він.

Ігнат нагадав, що представник Генштабу генерал Олексій Громов повідомляв, що росіяни виготовляють близько 100 ракет протягом місяця. Йдеться про аеробалістичні Кинджали, ракети Іскандер-М, Іскандер-К, а також ракети Калібр та Х-101.

– Чому я казав, що у них втричі менше Калібрів? Якщо взяти статистику, яку ми публікуємо після ракетних обстрілів, то бачимо, що ракет повітряного базування Х-101, Х-555 застосовують приблизно втричі більше ніж Калібрів, – зазначив Ігнат. 

З огляду на вищевказані фактори речник зробив висновок, що потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж Калібрів морського базування.

Читайте також
Не завжди уламки падають десь у полі: Ігнат про небезпеку збитих повітряних цілей
Юрій Ігнат

Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шольц не виключає, що колись ще поговорить з Путіним
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Україна отримала від партнерів третину коштів, необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Допомога Україні – це не благодійність: у Фінляндії відповіли на заяви Воллеса
Фінляндія, палац уряду
Не завжди уламки падають десь у полі: Ігнат про небезпеку збитих повітряних цілей
Юрій Ігнат
Пентагон: Умови для розміщення F-16 в Україні не ідеальні
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому окупанти стали рідше застосовувати Калібри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь