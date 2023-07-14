В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты стали реже применять Калибры

Российские оккупанты имеют меньше возможностей для изготовления крылатых ракет, поэтому в основном используют для атак на Украину ракеты воздушного базирования.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Мы понимаем, что Россия не имеет сегодня возможностей изготавливать их (Калибров — Ред.) много. Втрое меньше возможностей потому, что ракеты воздушного базирования применяют больше. Ракеты Х-101, Х-555 просто есть в большем наличии и их до сих пор (имею в виду Х-101) может изготавливать враг, – сказал он.

Игнат напомнил, что представитель Генштаба генерал Алексей Громов сообщал, что россияне изготавливают около 100 ракет в течение месяца. Речь идет об аэробаллистических Кинжалах, ракетах Искандер-М, Искандер-К, а также ракетах Калибр и Х-101.

– Почему я говорил, что у них втрое меньше Калибров? Если взять статистику, которую мы публикуем после ракетных обстрелов, то видим, что ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 применяют примерно втрое больше чем Калибров, –отметил Игнат.

Учитывая вышеуказанные факторы, спикер сделал вывод, что мощностей и ракет воздушного базирования в конце концов у оккупантов больше, чем самих Калибров морского базирования.

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