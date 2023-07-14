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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Не завжди уламки падають десь у полі: Ігнат про небезпеку збитих повітряних цілей

Юрій Ігнат

Навіть збиті силами ППО повітряні цілі небезпечні, оскільки не завжди уламки падають у полі чи на відкритій місцевості. Маємо приклад Кривого Рогу, де вночі 14 липня є наслідки і влучання дрона, і падіння уламків.

Тому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини порадив українцям не ігнорувати повітряну тривогу.

– Часто страждають і будівлі, а інколи, на жаль, і люди. Трапляються і летальні випадки. Тому треба бути обережними всім, коли оголошується повітряна тривога. Це не жарти. Потрібно на неї реагувати, – наголосив він у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

За його словами, минулої ночі, тобто 13 липня, на Київщині мали неприємні наслідки падіння уламків збитих дронів, а цієї – на Дніпропетровщині.

Уночі 14 липня РФ атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Силам ППО вдалося збити шість дронів-камікадзе типу Shahed, проте не всі повітряні цілі вдалося ліквідувати.

У Кривому Розі ворожі БпЛА влучили в комунальне та транспортне підприємства, а також у два двоповерхові житлові будинки.

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Дрон-камікадзе, Shahed

Фото: Медіацентр Україна

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Кривий Ріг, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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