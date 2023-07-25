Із боєприпасами для NASAMS та HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Про це повідомили у Міністерстві оборони США.
Допомога містить додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS, комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортер Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.
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