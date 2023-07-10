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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення захисників Маріуполя – посол

Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення захисників Маріуполя – посол

Туреччина не висувала жодних умов стосовно повернення командирів оборони Маріуполя в Україну.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він зауважив, що Туреччина зацікавлена у цій операції з повернення, бо у цей спосіб держава посилює свої позиції на міжнародній арені.

– Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаймо, що це тільки добрий жест у бік України, – сказав він.

Боднар додав, що це повернення також є посиленням позицій Туреччини в комунікації з Росією.

За його словами, переговори щодо повернення командирів тривали декілька місяців, а до цього процесу був залучений “увесь дипломатичний авангард”.

– Президент Зеленський вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, а й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звісно, там, де тільки можна було знайти такі контакти, – підсумував Боднар.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Азов, Війна в Україні, Маріуполь, Обмін полоненими, Туреччина
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