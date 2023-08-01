Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 01.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Про це 1 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 01.08.2023

Карта бойових дій 31 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Білорусь домовляється з Іраном про виробництво дронів Shahed на своїй території – ISW
Карта бойових дій на 01.08.2023 – ситуація на фронті
Росіяни скаржаться на атаку кораблів Сергій Котов та Василь Биков
Корвет Сергій Котов флоту РФ
Податки для ФОП, кредити на житло та нові правила для ВПО: що зміниться з 1 серпня
Зміни в Україні з 1 серпня 2023
Знищено ще пів тисячі окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 1 серпня
Бої на фронті
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районі Берестового та Новоселівського
Бої на фронті
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
Карта бойових дій на 01.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
Карта бойових дій на 01.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
Карта бойових дій на 01.08.2023 – ситуація на фронті
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь