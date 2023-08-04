Росіяни біснуються. Медійниця-трансгендер зі США стала спікеркою ТрО ЗСУ

Американка Сара Ештон-Сіріло стара офіційною спікеркою Сил тероборони України. Журналістка інформуватиме англомовну територію про війну в Україні.

Її призначення викликало хвилю біснування на території Росії, а також спричинило негативну реакцію у деяких українців. Річ у тім, що Ештон-Сіріло – трансгендерна жінка. Вона прибула до України у березні 2022 року та вступила до лав ТрО ЗСУ.

Спочатку жінка досліджувати кризу біженців у Польщі, але переїхала у Харків. Там вона допомагала населенню та стала офіційною представницею села Золочів Харківської області.

У жовтні минулого року Сара вступила добровольцем до лав батальйону Номана Челебіджіхана. У лютому 2023 року зазнала поранення, внаслідок якого втратила частину правої руки та дістала шрами на обличчі.

У червні її призначили на посаду спікера англомовного проєкту. Його мета – боротьба з фейками російської пропаганди, які поширюються на західні країни. Вона – єдина трансгендерна журналістка, яка висвітлює війну в Україні. Крім того, вона має звання молодшого сержанта та є бойовим медиком.

Про призначення Сари тоді повідомляв голова пресцентру Сил оборони Олексій Дмитрашківський.

— Мета цього проєкту – доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про перебіг бойових дій. Щоби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію, – написав тоді він.

У Міноборони зазначили, що найголовніше те, що Сара інформує англомовну аудиторію, об’єктивно висвітлюючи події російсько-української війни, а також розвінчує російські фейки та пропаганду.

— У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня до 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Twitter становило 28,3 млн користувачів, – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона додала, що зрозуміло, що російський контингент вибухнув хейтом, але він у підсумку лише збільшив аудиторію Сари.

У своїх порціях хейту росіяни намагалися принизити Сару лише через її приналежність до ЛГБТ-спільноти. Пропагандисти з РФ називали це призначення “плювком в обличчя”.

Та слідом за російським контингентом заяви гомофобного змісту мали місце й в Україні. Як зазначає Instagram-сторінка Військові ЛГБТІК+, український військовий Сергій Бондар у соцмережах відреагував на це призначення десятьма постами із гомофобними та трансфобними заголовками.

Так само проти Сари висловився лідер організації Традиція та Поряток Богдан Ходаковський. До булінгу підключилися представник Правого сектору Андрій Тарасенко та акаунт Правого сектору.

Втім, частина українців схвально відгукуються про призначення Ештон-Сіріло. Українці зазначають, що росіян цікавить стать речниці, але вони забувають про представників ЛГБТ-спільноти у “себе під носом”, які це приховують, натякаючи на голову російської Думи В’ячеслава Володіна та співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Що відомо про Сару Ештон-Сіріло?

Вона народилася у 1977 році у Північній Флориді, пізніше жила у Лас-Вегасі. Перед зміною статі вона їздила у табори сирійських біженців у Туреччині, де описала свій досвід у книзі Стежками сліз.

Після повернення у США брала активну участь у політичному житті штату Невада. У 2019 році прийняла рішення про трансгендерний перехід.

Після приїзду в Україну у березні 2022 році висвітлювала війну Росії проти України. Згодом вона почала робити репортажі для LGBTQ Nation про вплив війни на спільноту, а ще документувала російські воєнні злочини проти ЛГБТК.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.