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Не смогут остановить людей — Буданов о риске того, что Запад принудит Украину к миру

Кирило Буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Запад не сможет заставить Украину прекратить огонь.

Об этом он сказал каналу bTV, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что Запад может заставить Киев пойти на мирные переговоры с РФ.

— При желании можно сделать много шагов, которые существенно усложнят наше положение, но заставить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся, — подчеркнул Буданов.

По его словам, могут быть созданы искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно возрастет, как и проблемы.

— То есть — меньше боеприпасов, меньшая поддержка экономики. Это чисто технические вещи, но они не могут остановить людей, — говорит разведчик.

Глава ГУР добавил, что “людям, которые пытаются подпитывать подобные нарративы, прежде всего через СМИ, следует также немного подумать о том, что будет, если Украина по каким-то причинам не сможет вернуть свои границы”.

— Как это повлияет на страны этих заговорщиков?, — отметил он.

Отвечая на вопрос о сроках окончания войны, Буданов сказал, что “ответ знает только Бог”.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии полного вывода российской армии с оккупированных территорий.

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Источник: bTV

Война в Украине, Запад, Кирилл Буданов, Росія
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