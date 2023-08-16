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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Миколаєві затримали прихильниць “русского міра”, які заперечували існування України

СБУ
Фото: СБУ

СБУ затримала у Миколаєві двох посадовиць обленерго, які досі чекали на окупацію області та заперечували існування України.

Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ Миколаївобленерго та її заступниця.

– У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави. Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять спротив російським загарбникам, – повідомили в СБУ.

Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо термінів захоплення українських територій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Миколаїв, Російська агресія, СБУ
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