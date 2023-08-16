В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины

СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые до сих пор ждали оккупацию области и отрицали существование Украины.

Фигурантками являются руководительница одного из подразделений АО Николаевоблэнерго и ее заместитель.

— В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашего государства. Также чиновницы оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые оказывают сопротивление российским захватчикам, — сообщили в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины, и даже делали собственные прогнозы относительно сроков захвата украинских территорий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.