Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины

СБУ
Фото: СБУ

СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые до сих пор ждали оккупацию области и отрицали существование Украины.

Фигурантками являются руководительница одного из подразделений АО Николаевоблэнерго и ее заместитель.

— В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашего государства. Также чиновницы оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые оказывают сопротивление российским захватчикам, — сообщили в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины, и даже делали собственные прогнозы относительно сроков захвата украинских территорий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
СБУ

Источник: СБУ
Война в Украине, Николаев, Російська агресія, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Страны Юга могут заставить Россию изменить свою позицию относительно войны – Кулеба
Дмитро Кулеба
Как освобождали Урожайное: морпехи показали уникальные кадры
ЗСУ на фронті
Высадка десанта невозможна. ВСУ вывели из строя пять больших десантных кораблей РФ
російський корабель
Украина достигла того, что вторжение РФ останется стратегическим провалом — Блинкен
Ентоні Блінкен
РФ начала использовать аналоги иранских дронов Shahed — разведка Британии
В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (16.08.2023)
В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (16.08.2023)
В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (16.08.2023)
В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (16.08.2023)
В Николаеве задержали сторонниц “русского мира”, которые отрицали существование Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь