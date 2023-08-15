На Київщині командири Нацгвардії незаконно нарахували собі майже 14 млн “бойових” премій
Служба безпеки України викрила у лавах Нацгвардії схему безпідставного нарахування премій за нібито участь у бойових діях.
Командування однієї з бригад військового формування на Київщині з 24 лютого і до серпня 2022 року незаконно “преміювало” себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.
– Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. Водночас учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту, – повідомили в СБУ.
До організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини.
Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.
Їхні особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3 батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1 батальйону та командир роти.
На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (Недбале ставлення до військової служби).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн “бойових” премій.
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