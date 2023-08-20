Росіяни не вивчають історію України й не мають уявлення про нашу державу – вчитель історії

До головного свята нашої держави, Дня Незалежності, Факти ICTV поспілкувалися з істориками та експертами, щоби ще раз нагадати базові речі. Навіть на 9-й рік повномасштабної війни доводиться спростовувати головний російський наратив і пояснювати: Україна не Росія, а українці й росіяни – абсолютно різні народи. Наша війна за незалежність триває понад 3,5 століття.

Московсько-українське протистояння розпочалося в другій половині XVII століття й триває вже понад 300 років, розповідає викладач історії, блогер youtube-каналу Vox Veritatis Голос Правди Віталій Дрібниця.

За його словами, українці зараз справді борються за незалежність, тому що більшість населення РФ явно чи неявно підтримує військову агресію проти України.

– Це війна за незалежність України. Тому що якщо ми перестанемо захищатися – ми просто перестанемо існувати, а якщо вони перестануть нападати – війна закінчиться.

Дрібниця зазначає, що росіяни не вивчають історію України й не мають жодного уявлення про нашу державу.

– Для них Україна – це історична частина Росії. І вони абсолютно свідомо вважають, що повертають свої історичні території. Це те, що Путін озвучив, але це й те, що відповідає поняттям “глубінного русского народа”. Вони вважають Україну частиною території Росії, яка була чи то сполонізована, чи то заавстріїзована – щось таке. Але вони чесно вважають, що це їхня територія. І побороти це практично неможливо, – розповідає він.

Історик вважає, що росіяни безнадійно хворі на шовінізм та імперіалізм й укладання з ними угод – марна справа.

Він зазначає, що, починаючи з часів Московського царства, їхні території постійно розширювалися шляхом захоплення сусідніх територій, і вони інакше сприймати історію не можуть.

– У російській традиції будь-яка угода розцінюється як підпорядкування. Тобто російська позиція завжди вища. А позиція людини, з якою укладається угода, завжди нижча. І в їхньому розумінні угода – це тимчасовий документ, який укладається для того, щоб ця територія, народ чи населення увійшли до складу їхньої держави й не більше, – наголосив Дрібниця.

Нагадаємо, історик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, чому протягом багатьох століть росіяни намагаються захопити Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.