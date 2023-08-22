Атака дронів на Чернігівщину та Запоріжжя: 545 день війни

22 Серпня, 0:43

Годжес: США постійно готуються до війни з РФ у Європі

Сполучені Штати Америки постійно готуються до війни з Росією у Європі.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів американський генерал у відставці Бен Годжес, відповідаючи на запитання, чи готові США до гіпотетичної війни з Росією в Європі.

– Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб надіслати сигнал Кремля: ми готові. Це стримування. І, звичайно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення, – сказав він.

Годжес зазначив, що США постійно готові у разі збройної агресії Росії проти США або країн ЄС.

– Я б сказав, що ми завжди готуємося до війни із Росією в Європі. Коли ще я був лейтенантом у 1981 році в Західній Німеччині під час холодної війни. Наша робота щодня полягала в тому, щоб бути готовими воювати проти СРСР, якщо той нападе, – додав генерал.

Також він розповів, що наразі у Європі дислокуються близько 100 тис. американських солдатів.