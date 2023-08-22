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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Атака дронів на Чернігівщину та Запоріжжя: 545 день війни

Ключові події
00:25
Папа Римський обговорив війну в Україні з американським генералом Марком Міллі
Атака дронів на Чернігівщину та Запоріжжя: 545 день війни
Фото: Факти ICTV
22 Серпня, 1:10

У Запоріжжі пролунали вибухи

У моніторингових пабліках повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. Попередньо – працює ППО.

Раніше повідомлялося, що над Запорізькою та Дніпропетровською областями було помічено ворожий  дрон-камікадзе.

22 Серпня, 0:49

У Дніпрі загроза атаки БпЛА

У моніторингових пабліках повідомляють, що над містом Дніпро було помічено ворожий дрон-камікадзе.

22 Серпня, 0:46

Ворог хоче реваншу на Куп’янському напрямку – Маляр

На Куп’янському напрямку ситуація складна, тривають серйозні обстріли. Російські окупанти хочуть реваншу, тому намагаються повернути позиції, які втратили восени минулого року.

Про це в ефірі теламарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Крім того, вони з великою ймовірністю хочуть відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку, щоби ми не могли всі сили концентрувати там, а змушені були їх розпорошувати по різних напрямках, де вони посилюються, – сказала Маляр під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

22 Серпня, 0:43

Годжес: США постійно готуються до війни з РФ у Європі

Сполучені Штати Америки постійно готуються до війни з Росією у Європі.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів американський генерал у відставці Бен Годжес, відповідаючи на запитання, чи готові США до гіпотетичної війни з Росією в Європі.

– Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб надіслати сигнал Кремля: ми готові. Це стримування. І, звичайно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення, – сказав він.

Годжес зазначив, що США постійно готові у разі збройної агресії Росії проти США або країн ЄС.

– Я б сказав, що ми завжди готуємося до війни із Росією в Європі. Коли ще я був лейтенантом у 1981 році в Західній Німеччині під час холодної війни. Наша робота щодня полягала в тому, щоб бути готовими воювати проти СРСР, якщо той нападе, – додав генерал.

Також він розповів, що наразі у Європі дислокуються близько 100 тис. американських солдатів.

22 Серпня, 0:25

Папа Римський обговорив війну в Україні з американським генералом Марком Міллі

У понеділок, 21 серпня Папа Римський Франциск обговорив війну в Україні з високопоставленим американським генералом Марком Міллі під час зустрічі у Ватикані.

Як повідомляє CNN очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі був “удостоєний честі й привілею” мати можливість зустрітися з Папою Римським.

Зустріч тривала близько 30 хвилин, і Міллі подарував Папі Франциску копію Конституції США, сказав Батлер.

Під час розмови про Україну Папа був особливо стурбований кількістю жертв серед цивільного населення під час війни, яку розв’язала Росія.

Папа Франциск був відвертим критиком війни в Україні. На початку цього місяця, перебуваючи в Португалії, Папа риторично запитав, яким шляхом рухається Європа, якщо не припинить війну в Україні. Він закликав Росію приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи і заявив, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.

Війна в Україні
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