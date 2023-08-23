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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Матиме наслідки для розвитку подій в Криму: Юсов про знищення комплексу С-400

Матиме наслідки для розвитку подій в Криму: Юсов про знищення комплексу С-400
Фото: УНІАН

Знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф матиме системні наслідки для розвитку подій в Криму.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Є інформація про ліквідацію особового складу. Комплекс С-400 – це не одна одиниця техніки. Все, що перебувало навколо – або знищено, або уражено. Самих по собі комплексів С-400 у росіян небагато, тому що це одна з останніх розробок. Це один із найсучасніших їхніх засобів протиповітряної оборони. Сьогодні справді відбувся Тріумф, але не для окупантів. Це Тріумф для українців, які наближають звільнення Криму, – наголосив він під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

Також Юсов зазначив, що Україна нарощує свої потужності і може завдавати ударів точніше та глибше.

– Зараз немає точки на території так званої Російської Федерації, де вони можуть почуватися спокійно, низка інцидентів йдуть один за одним, в різних напрямках. Це дуже добрий сигнал, який показує самим росіянам, до чого призводить геноцидна війна проти своїх мирних сусідів, – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок вибуху поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму було знищено російську систему С-400 Тріумф.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Крим, Розвідка, Російська агресія
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