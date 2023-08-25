Наближення моменту, коли F-16 триматимуть подалі терористів: Зеленський про пріоритети України

Усі домовленості, які українська сторона привезла додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім йдеться про багатофункціональні винищувачі F-16 – тут завдання очевидні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 548 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів, повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів, – вважає глава держави.

Президент провів сьогодні тривалу нараду за підсумками візитів. Під час неї обговорили питання координації літаків, підготовку нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне українським воїнам, про яке вони говорили Зеленському, коли глава держави відвідував фронт.

Водночас Зеленський анонсував нові міжнародні заходи на осінь, кроки у відносинах з партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду української дипломатії, переконаний президент.

За словами Зеленського, вчора він провів розмову з президентом США Джо Байденом.

– Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили, як ще посилимо свободу. Маємо нову вагому домовленість: Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. У цьому та інших напрямках будуть іще новини. Дякую, – сказав президент України.

Глава держави прийняв сьогодні в Києві міністра закордонних справ Туреччини. За його словами, це була важлива зустріч: безпековий компонент, спільна дипломатична робота, принципові гуманітарні речі, звільнення українців з російського полону.

– Говорили про Формулу миру та підготовку Глобального саміту миру. Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці. Прораховані. Націлені на провокацію криз у різних регіонах планети. І разом з Туреччиною ми можемо крок за кроком повертати безпеку, що вже неодноразово доводили. Вірю, зробимо разом іще більше, – переконаний він.

Україна вже готується до наступного тижня, зокрема, відбудуться деякі спеціальні внутрішньополітичні наради, які вже заплановані.

– Щодо законодавчих рішень… Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив, – звернув увагу Зеленський.

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