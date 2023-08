Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ

Контрнаступ Збройних сил України далекий від завершення. Він все ще перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ можуть здивувати.

Про це генерал армії США у відставці, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган написали в колонці для видання The Washington Post.

Колонка вийшла під назвою: Контрнаступ України ще може здивувати критиків.

У ній зазначається, що хоч швидкого прориву фронту, на який багато хто очікував, не відбулося, оглядачам у ЗМІ “варто стримати свій песимізм”.

Петреус та Каган звертають увагу, що війна не розвивається лінійно. І хоча путінські війська здатні тримати оборону тривалий час, проте в якийсь момент її можна буде раптово і швидко прорвати.

Автори пояснюють, що прорив глибокоешелонованої оборони, яку війська РФ створили на Півдні України, було б непростим завданням для будь-якої армії.

Вони звертають увагу, що Україна не має жодної з переваг, які мали США у подібних операціях в Іраку: панування в повітрі, тобто сучасних винищувачів, і достатньої кількості штурмових машин.

Петреус та Каган уточнили, що армія РФ зайняла гнучку оборону: окупанти спочатку відступають, а згодом контратакують, коли ЗСУ зазнають втрат і починають втомлюватися.

– Усі ці фактори роблять український контрнаступ надзвичайно складним. Проте… складно не означає безнадійно, – йдеться в колонці.

Автори пояснюють, що українські війська на Півдні наступають на двох ключових напрямках: в районі села Роботине (Запорізька область) в напрямку Токмака та Мелітополя, а також на південь від Великої Новосілки в бік Бердянська.

У колонці наголошується, що ЗСУ мають успіхи і, найімовірніше, прорвали принаймні першу лінію російських мінних полів та оборонних укріплень в обох районах. А просування українських воїнів у районі Роботиного має шанси на прискорення.

Крім того, ЗСУ звільнили значну частину територій довкола Бахмута. Всі ці поступові досягнення України є частиною більших зусиль, сказано в статті.

– Українські сили розтягують оборону РФ, атакуючи одразу кілька точок вздовж 600-мильного фронту. Вони також виснажують сили на окупованій РФ території, знищуючи артилерійські частини, штаби та райони зосередження резервних сил, завдаючи ударів по ключових складах постачання та маршрутах… Простіше кажучи, Україна тисне на противника доти, доки щось не зламається, тоді вони кинуть резерви й завдадуть удару, – пояснили Петреус та Каган.

На їхню думку, війська РФ на першій лінії оборони, ймовірно, втомлені або навіть виснажені. Адже їхню ротацію не проводили щонайменше від початку червня, коли ЗСУ розпочали контрнаступ.

Крім того, незрозуміло, наскільки сильно заміновані та укомплектовані вторинні оборонні лінії окупантів.

Автори статті радять не критикувати контрнаступ ЗСУ, оскільки боротьба, ймовірно, триватиме протягом всієї осені. А натомість вони закликають прискорити надання Україні винищувачів F-16, далекобійних ракет ATACMS та касетних боєприпасів.

На публікацію відреагував колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Він назвав колонку чудовим аналізом.

– Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу, – написав він на своїй сторінці в мережі Х (раніше Twitter).

Excellent analysis by Dr Kagan and General Petraeus.

The Pentagon talks a lot about multi-domain operations. UAF are actually doing it. The ground assault is only one part of the counter-offensive.

Ukraine’s counteroffensive might yet surprise critics https://t.co/aC5G9UVaUH

— Ben Hodges (@general_ben) August 25, 2023