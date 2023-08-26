Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України далекий від завершення. Він все ще перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ можуть здивувати.

Про це генерал армії США у відставці, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган написали в колонці для видання The Washington Post.

Колонка вийшла під назвою: Контрнаступ України ще може здивувати критиків.

У ній зазначається, що хоч швидкого прориву фронту, на який багато хто очікував, не відбулося, оглядачам у ЗМІ “варто стримати свій песимізм”.

Петреус та Каган звертають увагу, що війна не розвивається лінійно. І хоча путінські війська здатні тримати оборону тривалий час, проте в якийсь момент її можна буде раптово і швидко прорвати.

– Українці прагнуть створити саме такий ефект – і є підстави вважати, що вони можуть. Наступ України далекий від завершення. Фактично, він все ще перебуває на ранній стадії — лише 10 тижнів і, ймовірно, триватиме ще щонайменше чотири місяці, – зазначається в колонці.

Автори пояснюють, що прорив глибокоешелонованої оборони, яку війська РФ створили на Півдні України, було б непростим завданням для будь-якої армії.

Вони звертають увагу, що Україна не має жодної з переваг, які мали США у подібних операціях в Іраку: панування в повітрі, тобто сучасних винищувачів, і достатньої кількості штурмових машин.

Петреус та Каган уточнили, що армія РФ зайняла гнучку оборону: окупанти спочатку відступають, а згодом контратакують, коли ЗСУ зазнають втрат і починають втомлюватися.

– Усі ці фактори роблять український контрнаступ надзвичайно складним. Проте… складно не означає безнадійно, – йдеться в колонці.

Читайте також
Війна в Україні не в глухому куті, поле бою дуже динамічне – Салліван
Джейк Салліван

Автори пояснюють, що українські війська на Півдні наступають на двох ключових напрямках: в районі села Роботине (Запорізька область) в напрямку Токмака та Мелітополя, а також на південь від Великої Новосілки в бік Бердянська.

У колонці наголошується, що ЗСУ мають успіхи і, найімовірніше, прорвали принаймні першу лінію російських мінних полів та оборонних укріплень в обох районах. А просування українських воїнів у районі Роботиного має шанси на прискорення.

Крім того, ЗСУ звільнили значну частину територій довкола Бахмута. Всі ці поступові досягнення України є частиною більших зусиль, сказано в статті.

– Українські сили розтягують оборону РФ, атакуючи одразу кілька точок вздовж 600-мильного фронту. Вони також виснажують сили на окупованій РФ території, знищуючи артилерійські частини, штаби та райони зосередження резервних сил, завдаючи ударів по ключових складах постачання та маршрутах… Простіше кажучи, Україна тисне на противника доти, доки щось не зламається, тоді вони кинуть резерви й завдадуть удару, – пояснили Петреус та Каган.

На їхню думку, війська РФ на першій лінії оборони, ймовірно, втомлені або навіть виснажені. Адже їхню ротацію не проводили щонайменше від початку червня, коли ЗСУ розпочали контрнаступ.

Крім того, незрозуміло, наскільки сильно заміновані та укомплектовані вторинні оборонні лінії окупантів.

– Найважливішим є те, що Росії бракує великих оперативних резервів. Це означає, що будь-який український прорив існуючих ліній буде важко швидко закрити. Це те, на що робить ставку Україна… Паніка серед російських сил може збільшити можливості України для збереження своєї динаміки, – наголошується в статті.

Автори статті радять не критикувати контрнаступ ЗСУ, оскільки боротьба, ймовірно, триватиме протягом всієї осені. А натомість вони закликають прискорити надання Україні винищувачів F-16, далекобійних ракет ATACMS та касетних боєприпасів.

На публікацію відреагував колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Він назвав колонку чудовим аналізом.

– Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу, – написав він на своїй сторінці в мережі Х (раніше Twitter).

Нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що український контрнаступ рухається криваво і повільно, але ЗСУ вже перетнули першу лінію оборони РФ.

Читайте також
Американці навіть не намагалися б: генерал США назвав найскладніше завдання наступу ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ

Джерело: The Washington Post, Голос Америки
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Данілов повідомив, чим Україна знищила російську ЗРК Триумф у Криму
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Знову гучно: на Мелітопольському напрямку прогриміли вибухи
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Популяризують “природні” ідеї: РФ поширює пропаганду через лідерів думок на Заході
пропаганда РФ фейк
РФ хоче створити буферну зону навколо Луганської області: де окупанти можуть посилити наступ
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
У Повітряних силах пояснили причину шести повітряних тривог 25 серпня
міг-31
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Контрнаступ ЗСУ на ранній стадії, українці ще можуть здивувати – ексдиректор ЦРУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь