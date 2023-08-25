Контрнаступ йде криваво і повільно, але ЗСУ перетнули першу лінію оборони росіян – Міллі
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україна продовжує контрнаступ – він рухається криваво і повільно, але ЗСУ вже перетнули першу лінію оборони росіян.
Про це він сказав в інтерв’ю каналу Al-Mamlaka.
За словами Міллі, українцям треба вигнати зі своєї території 200 тис. або 300 тис. російських військовослужбовців. Тому бої йдуть дуже важкі – з великими втратами.
Щодо інших шляхів завершення війни, Міллі сказав, що є вихід через переговори, що зрештою може статися. Але так чи інакше Україна має залишитися вільною і суверенною, і повернути собі всі території.
Міллі наголосив, що українці вже звільнили більшу частину своїх земель, окупованих Росією, і прогрес спостерігається зараз.
– Вони перетнули головну першу лінію оборони (росіян, – Ред.). Це оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців. Там є мінні поля, “зуби дракона” і протитанкові траншеї, – сказав американський генерал.
Він зазначив, що ЗСУ мають велику бойову міць, і вона буде нарощуватися.
Щодо повільності контрнаступу, Міллі сказав, що швидкість на війні не завжди виходить така, як планувалося, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності.
– Коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, і ви проходите крізь “зуби дракона” та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей, – заявив Марк Міллі.
Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України мають успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області.