США планують уперше поставити Україні снаряди зі збідненим ураном – Reuters

Сполучені Штати планують уперше направити в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це йдеться в документі, що потрапив у розпорядження агентства Reuters і підтверджений виданню в розмові з двома американськими чиновниками.

Ці боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакета військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої з питанням, мають бути поставлені в Україну найближчими тижнями.

Один із чиновників повідомив, що вартість пакета допомоги становитиме від $240 млн до $375 млн залежно від того, що в нього увійде.

За словами одного з чиновників, вартість і зміст пакета ще уточнюють.

Суперечки навколо збідненого урану

Хоча Велика Британія направила в Україну боєприпаси зі збідненим ураном раніше цього року, це буде перше постачання боєприпасів до США, яке, ймовірно, викличе спірні коментарі на Заході.

Крім того, це рішення буде ухвалено слідом за таким же спірним рішенням про постачання касетних боєприпасів до України, незважаючи на побоювання з приводу небезпеки, яку становить така зброя для цивільного населення.

Використання боєприпасів зі збідненим ураном викликає запеклі суперечки: противники, як-от Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, стверджують, що вживання або вдихання пилу збідненого урану загрожує небезпечними наслідками для здоров’я, включно з раковими захворюваннями і вродженими дефектами.

Збіднений уран, що є побічним продуктом збагачення урану, використовують для виготовлення боєприпасів, оскільки його надзвичайно висока щільність дає змогу легко пробивати броньовий захист і самозайматися, утворюючи хмару пилу і металу.

Хоча збіднений уран і радіоактивний, він значно менш радіоактивний, ніж природний уран, хоча його частинки можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Сполучені Штати масово використовували боєприпаси зі збідненим ураном під час воєн у Перській затоці в 1990 і 2003 роках, а також під час бомбардувань НАТО колишньої Югославії в 1999 році.

Міжнародне агентство з атомної енергії ООН, що здійснює нагляд за ядерною зброєю, стверджує, що дослідження в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані “показали, що наявність залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів”.

Проте наявність радіоактивних матеріалів може посилити масштабні проблеми України, пов’язані з післявоєнним очищенням. Територія країни вже всіяна боєприпасами, що не розірвалися, від касетних бомб та інших боєприпасів, а також сотнями тисяч протипіхотних мін.

Деталі про новий пакет допомоги

У середині червня газета Wall Street Journal повідомила, що США розглядають можливість направити в Україну снаряди зі збідненим ураном.

Останнім часом у рамках контрнаступу України були відправлені артилерійські знаряддя, зенітні ракети і наземна техніка. Reuters не вдалося з’ясувати, що ще, крім снарядів зі збідненим ураном, міститься в пакеті.

Фінансування пакета допомоги здійснюється відповідно до президентських повноважень зі скорочення чисельності військовослужбовців, які дозволяють президенту передавати предмети і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу в надзвичайних ситуаціях. Матеріали будуть надходити з надлишкових запасів США.

Джерело : Reuters

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