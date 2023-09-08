Допомога країнам Африки та Азії: уряд долучив дунайські порти до ініціативи Grain from Ukraine
Ініціатива президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine відтепер буде стосуватися і дунайських портів України.
У п’ятницю, 8 вересня, уряд підтримав постанову про залучення українських портів на річці Дунай до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України й остаточно розблокувати наші чорноморські порти, – наголосив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, станом на зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 млн тонн врожаю.
Зокрема, 22 млн тонн пшениці. При цьому внутрішня потреба становить 6-7 млн тонн на рік.
Нагадаємо, програма Grain from Ukraine, яку ініціював президент Володимир Зеленський, передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передання його державам, які потерпають через гуманітарну кризу.
Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою ООН.
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