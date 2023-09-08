Альтернативні шляхи експорту зерна не зрівняються з чорноморським – розвідка Британії
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, але навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю Чорного моря.
Зокрема, завдяки Чорноморській зерновій ініціативи знизилися світові ціни на продовольство.
– За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 млн тонн продовольства, а індекс цін впав на 23% від свого піку в березні 2022 року, – кажуть у розвідці.
Найбільше виграли від прямого імпорту зерна з України країни, що розвиваються, проте вихід Росії з угоди призвів до скорочення експорту, “що є очевидним свідченням намагання підірвати українську економіку та її здатність підтримувати військові зусилля”.
Аналітики нагадали, що аграрний сектор становив 40% довоєнного експорту України і залишається життєво важливим, адже у 2021 році приніс $28 млрд.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.
Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/4nCId2hgxy
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eh3jQvBhrY
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 8, 2023
На переговорах у Сочі 4 вересня російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не змогли домовитися про відновлення зернової угоди.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик