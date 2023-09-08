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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Альтернативні шляхи експорту зерна не зрівняються з чорноморським – розвідка Британії

Зерновий коридор
Фото: Getty Images

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, але навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю Чорного моря.

Зокрема, завдяки Чорноморській зерновій ініціативи знизилися світові ціни на продовольство.

– За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 млн тонн продовольства, а індекс цін впав на 23% від свого піку в березні 2022 року, – кажуть у розвідці.

Зараз дивляться

Найбільше виграли від прямого імпорту зерна з України країни, що розвиваються, проте вихід Росії з угоди призвів до скорочення експорту, “що є очевидним свідченням намагання підірвати українську економіку та її здатність підтримувати військові зусилля”.

Аналітики нагадали, що аграрний сектор становив 40% довоєнного експорту України і залишається життєво важливим, адже у 2021 році приніс $28 млрд.

На переговорах у Сочі 4 вересня російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не змогли домовитися про відновлення зернової угоди.

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Війна в Україні, Великая Британия, Експорт, Зерно, Розвідка, Російська агресія, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
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