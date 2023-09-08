Помощь странам Африки и Азии: правительство приобщило дунайские порты к инициативе Grain from Ukraine

Инициатива президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine отныне будет касаться и дунайских портов Украины.

В пятницу, 8 сентября, правительство поддержало постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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— Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты, — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, по состоянию на сейчас в рамках уборочной кампании в Украине собрано 34 млн тонн урожая.

В частности, 22 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность составляет 6-7 млн тонн в год.

Напомним, программа Grain from Ukraine, которую инициировал президент Владимир Зеленский, предусматривает закупку украинского зерна странами-партнерами и передачу его государствам, которые страдают из-за гуманитарного кризиса.

Программа реализуется в партнерстве с World Food Program под эгидой ООН.

Источник : Кабмин

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