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Факти / Україна

СБУ викрила схему розкрадання 5 млн грн посадовцями Міноборони

Ілля Нежигай, редактор стрічки
СБУ викрила схему розкрадання 5 млн грн посадовцями Міноборони
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців Міноборони, що займались розкраданням бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових.

Про це повідомляє пресцентр СБУ ввечері 3 лютого.

За даними правоохоронців, до оборудки були причетні екскерівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

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– Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році, – пояснили в СБУ.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

Як зазначають у спецслужбі, у підписаних документах підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

Замість цього, відповідні роботи були виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих бюджетних коштів учасники оборудки вивели у тінь.

– Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців, – пояснюють в СБУ.

Спецслужбою була ініційована будівельно-технічна та економічна експертизи, які підтвердили факти злочинної діяльності.

Згодом були проведені обшуки, під час яких у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Станом на зараз триває розслідування, яке має на меті притягнути до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання грошей, виділених на оборону України.

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Джерело: СБУ
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