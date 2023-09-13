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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Забезпечував пальним військову техніку РФ: на Харківщині затримали депутата-колаборанта

СБУ затримала на Харківщині депутата-колаборанта
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Харківщині депутата-колаборанта, який забезпечував пальним військову техніку РФ.

Депутат Шевченківської селищної ради після захоплення Куп’янського району підтримав російських загарбників, за що отримав від них “дозвіл” на торгівлю пальним.

Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру й селища Шевченкове.

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– За наявними даними, серед “споживачів” паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС. Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з Росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував “ренту” до бюджету країни-агресора, – повідомили в СБУ.

Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався “залягти на дно” і так уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Харківська область
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