Затримали військкома та директорку вишу: СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів

СБУ викрила п’ять нових каналів незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

У цих справах затримали начальника одного з районних військкоматів у Харківській області та директорку філії приватного університету у Рівному.

Підозрювані за “винагороду” допомагали ухилянтам виїжджати до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

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За свої “послуги” вони брали від $800 до $8 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.

За даними слідства, начальник районного військкомату на Харківщині продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я, оскільки мав спільників у ВЛК.

А директорка обласної філії одного із приватних університетів Рівного за хабарі обіцяла військовозобов’язаним зарахування до вишу з правом відтермінування призову, а також відправити за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти.

На Закарпатті викрито два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник переправляв ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону, а у Берегівському – жінка взялася переводити їх через кордон лісовими стежками.

В Івано-Франківщині затримали трьох ділків, які переводили чоловіків через важкодоступну гірську місцевість.

Співробітникам СБУ вдалося запобігти переправленню за кордон понад сотні ухилянтів.

Джерело : СБУ

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