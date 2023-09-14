Укрзалізниця запустить новий потяг до Польщі: стали відомі деталі

Укрзалізниця готує новий потяг сполученням Рава-Руська – Варшава, його планують запустити до кінця жовтня 2023 року.

Про це повідомила директорка міжнародних представництв ПАТ Укрзалізниця Олександра Василенко.

Вона наголосила, що зараз триває активна робота з розширення та відновлення маршрутів у європейські країни.

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– Зараз ми намагаємося розширити кількість маршрутів до Польщі. Маємо надію, що дуже швидко, можливо, до кінця жовтня, але я не хочу ставити жодних дедлайнів, ми отримаємо новий потяг Львів, Рава-Руська до Варшави. Це значно полегшить доступ пасажирів до ринку і збільшить кількість квитків, – сказала вона під час брифінгу.

За словами Олександри Василенко, розглядаються питання щодо сполучення з Прагою та Віднем, а також відновлення маршрутів до Кишинева й Вільнюса.

У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що поїзд Рава-Руська – Варшава курсуватиме щодня і перевозитиме майже 500 пасажирів в обидва напрямки.

На станції Рава-Руська буде організовано пересадку на потяги, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця працює над інтеграцією з Дією, щоб унеможливити продовження діяльності перекупів на міжнародні рейси.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Укрзалізниця

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