Укрзализныця запустит новый поезд в Польшу: стали известны детали

Укрзализныця готовит новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава, его планируют запустить до конца октября 2023 года.

Об этом сообщила директор международных представительств ПАО Укрзализныця Александра Василенко.

Она отметила, что сейчас идет активная работа по расширению и восстановлению маршрутов в европейские страны.

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— Сейчас мы пытаемся расширить количество маршрутов в Польшу. Надеемся, что очень быстро, возможно, до конца октября, но я не хочу ставить никаких дедлайнов, мы получим новый поезд Львов, Рава-Русская в Варшаву. Это значительно облегчит доступ пассажиров к рынку и увеличит количество билетов, — сказала она во время брифинга.

По словам Александры Василенко, рассматриваются вопросы относительно сообщения с Прагой и Веной, а также восстановление маршрутов в Кишинев и Вильнюс.

В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что поезд Рава-Русская — Варшава будет курсировать ежедневно и перевозить почти 500 пассажиров в оба направления.

На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые доставят пассажиров во Львов.

Недавно стало известно, что Укрзализныця работает над интеграцией с Дією, чтобы исключить продолжение деятельности перекупов на международные рейсы.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Укрзализныця

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