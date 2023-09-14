Укрзализныця запустит новый поезд в Польшу: стали известны детали
Укрзализныця готовит новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава, его планируют запустить до конца октября 2023 года.
Об этом сообщила директор международных представительств ПАО Укрзализныця Александра Василенко.
Она отметила, что сейчас идет активная работа по расширению и восстановлению маршрутов в европейские страны.
— Сейчас мы пытаемся расширить количество маршрутов в Польшу. Надеемся, что очень быстро, возможно, до конца октября, но я не хочу ставить никаких дедлайнов, мы получим новый поезд Львов, Рава-Русская в Варшаву. Это значительно облегчит доступ пассажиров к рынку и увеличит количество билетов, — сказала она во время брифинга.
По словам Александры Василенко, рассматриваются вопросы относительно сообщения с Прагой и Веной, а также восстановление маршрутов в Кишинев и Вильнюс.
В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что поезд Рава-Русская — Варшава будет курсировать ежедневно и перевозить почти 500 пассажиров в оба направления.
На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые доставят пассажиров во Львов.
Недавно стало известно, что Укрзализныця работает над интеграцией с Дією, чтобы исключить продолжение деятельности перекупов на международные рейсы.
Источник: Media Center Ukraine
Фото: Укрзализныця
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