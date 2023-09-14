УПЦ МП програла апеляцію про знесення храму-МАФу біля Десятинної

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм у вигляді МАФу на території Музею історії України в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ МП Десятинний храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року в справі №910/9385/20 та підтвердив зобов’язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України.

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У Мінкульті нагадують: храм-кіоск був побудований без жодних дозволів і розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу Десятинна церква.

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Крім того, зазначили в Міністерстві, розташований у споруді заклад, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль.

Історія появи незаконного храму-МАФу УПЦ МП біля Десятинної

Так звана “церква Десятинного храму Пресвятої Богородиці” розташована на території Національного музею історії України незаконно, є самочинним будівництвом і споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Самовільне захоплення земельної ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда виглядала як три зблоковані кіоски. У 2012 році, за часів президентства Віктора Януковича, почалось “узаконення” незаконного будівництва. Водночас, жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала.

25 січня 2018 року учасники радикальних організацій демонтували інформаційний борд каплиці. При цьому учасники акції підпалили сміття поблизу дверей об’єкта, яке одразу ж загасили.

28 січня того ж року суд узяв під варту на два місяці двох архітекторів, яких звинуватили у спробі підпалу каплиці УПЦ МП. Однак 5 лютого 2018 року Апеляційний суд Києва відпустив архітекторів на поруки.

У 2020 році Національний музей історії України подав позов щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

У січні 2023 року в Міністерстві культури рішуче висловилися за демонтаж храму-МАФу біля Десятинної церкви.

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