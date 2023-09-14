УПЦ МП проиграла апелляцию о сносе храма-МАФа возле Десятинной

Апелляционный суд обязал демонтировать храм в виде МАФа на территории Музея истории Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ МП Десятинный храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 года по делу №910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-мафа на территории Национального музея истории Украины.

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В Минкульте напоминают: храм-киоск был построен безо всяких разрешений и расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию.

Кроме того, отметили в Министерстве, расположенное в здании заведение распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд.

История появления незаконного храма-МАФа вблизи Десятинной

Так называемая “церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы” расположена на территории Национального музея истории Украины незаконно, является самовольным строительством и сооружена Религиозной общиной УПЦ МП.

Самовольный захват земельного участка начался в 2008 году. Сначала сооружение выглядело как три сблокированных киоска. В 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, началось “узаконивание” незаконного строительства. В то же время, никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала.

25 января 2018 года участники радикальных организаций демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата. При этом участники акции подожгли мусор возле дверей объекта, который сразу же потушили.

28 января того же года суд взял под стражу на два месяца двух архитекторов, которых обвинили в попытке поджога часовни УПЦ МП. Однако 5 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева отпустил архитекторов на поруки.

В 2020 году Национальный музей истории Украины подал иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.

В январе 2023 года в Министерстве культуры решительно высказались за демонтаж храма-МАФа возле Десятинной церкви.

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