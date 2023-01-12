Січень, 12 в 13:27

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у себе в Telegram, що храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано – це однозначна позиція міністерства.

– Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою УПЦ МП, – зазначив він.

Міністр розповів, що самовільне захоплення ділянки почалося ще 2008 року. Спершу споруда виглядала як три зблоковані кіоски. У 2012 році, за часів президента-втікача Віктора Януковича, почалось “узаконення” незаконного будівництва.

При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала, підкреслює Ткаченко.

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– Ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта. МКІП залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу, – сказано в повідомленні.

Олександр Ткаченко повідомив, що наступне судове засідання призначене на 18 січня 2023 року, тож є сподівання, що невдовзі спір буде вирішено в законний спосіб.