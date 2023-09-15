Обмежена кількість: WSJ дізнались нові деталі щодо поставок ракет ATACMS Україні

США наближаються до передання Україні ракет наземного базування ATACMS, які українські Збройні сили давно хотіли отримати для нанесення більш дальніх ударів по російських військах.

Як пише WSJ, президент США Джо Байден ще не схвалив передання ракети. Однак представники Білого дому заявили, що вони знову розглядають можливість постачання восени цього року армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) для посилення контрнаступу України.

Україна вже давно звернулася з проханням про придбання ATACMS – ракетної системи класу “поверхня-поверхня”, здатної завдавати ударів далеко за межами російської території. США виготовили кілька варіантів ATACMS, які запускаються з мобільної пускової установки і можуть завдавати ударів на відстані від 160 до 300 км залежно від моделі.

Зараз дивляться

– Наша позиція завжди полягала в тому, що ми надамо Україні можливості, які дозволять їй досягти успіху на полі бою. Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію на місцях і ухвалюватимемо рішення на основі цього, – заявив у неділю журналістам заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, відмовившись повідомити, чи буде надано таку систему.

Як пише WSJ із посиланням на людей, знайомих із планами президента Володимира Зеленського, наступного тижня український лідер відвідає Вашингтон, де виступить перед Конгресом США і зустрінеться з Байденом після відвідування Генеральної Асамблеї ООН.

Білий дім відмовився коментувати інформацію про ймовірний візит.

Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, показаному в неділю, що він планує підштовхнути Байдена до рішення про надання ракет, і сподівається, що Україна зможе отримати цю зброю вже цієї осені.

Пентагон довгий час не хотів надавати цю систему, яка може запускатися за допомогою пускової установки HIMARS, яку США надали минулого року, аргументуючи це тим, що американські збройні сили мають обмежений запас цієї зброї.

– З військової точки зору, у нас відносно небагато ATACMS, і нам доводиться стежити за тим, щоб підтримувати власні запаси боєприпасів. І дальність дії зброї – думаю, що тут трохи перебільшено те, що може і чого не може ATACMS. Йдеться про один постріл, тож згадайте мушкет і револьверну гвинтівку, – заявив у березні в інтерв’ю Defense One генерал армії Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Росія також попередила Вашингтон, що надання ракет більшої дальності може перейти “червону межу”, що підстьобує побоювання деяких кіл щодо ризику переростання конфлікту в Україні в зіткнення між Москвою і Вашингтоном.

Проте, за словами американських чиновників, кілька факторів спонукали адміністрацію Байдена знову розглянути питання про надання ракети.

За словами офіційних осіб, плани, що розглядаються в адміністрації, передбачають постачання обмеженої кількості ракет, що може зняти побоювання Пентагону з приводу того, що американські запаси можуть бути сильно виснажені.

Раніше США домоглися гарантій того, що Україна не буде використовувати надану Америкою зброю для ударів по території Росії, і очікується, що надання ATACMS залежатиме від аналогічної обіцянки.

Видання зазначає, що поставивши цього року Україні крилаті ракети Storm Shadow, Київ показав, що готовий обмежити застосування західної зброї своєю суверенною територією, а не використовувати її для нанесення ударів углиб Росії.

Ще один фактор: запаси ракет більшої дальності, які Україна отримала від Заходу, можуть виснажитися.

Велика Британія має в своєму розпорядженні обмежений запас ракет Storm Shadow, що запускаються з літаків. Франція також постачає свій варіант цієї системи, відомий як Scalp.

За даними європейського виробника, ракети Storm Shadow здатні долати відстань понад 240 км. Однак українські офіційні особи заявляють, що наземна система типу ATACMS дасть їм більше можливостей для швидкого нанесення ударів по об’єктах логістики, зв’язку та інших об’єктах на контрольованій Росією українській території. Оскільки пускові установки мобільні, вони можуть швидко переміщатися після стрільби – “стріляти і йти” – щоб уникнути удару у відповідь з боку Росії.

За словами офіційних осіб, ще одна система дальньої дії, про постачання якої заявили США, – наземна бомба малого діаметру (GLSDB) з радіусом дії близько 144 км – буде передана тільки через кілька місяців.

Російські війська витратили місяці на встановлення мін, риття окопів і підготовку оборонних споруд протяжністю 600 км на Півдні України. Ці лінії, як і раніше, є серйозною перешкодою для військ України, які прагнуть перерізати або хоча б потіснити смугу контрольованої Росією території, що з’єднує південний захід Росії з Кримом.

Хоча ATACMS не допоможуть українським військам безпосередньо прорвати цю оборону, офіційні особи сподіваються, що вони дадуть змогу Україні завдати удару по деяких логістичних вузлах і штабах, необхідних російським військам для утримання захопленої української території.

Раніше цього тижня Україна продемонструвала свою здатність завдавати ударів углиб російської території, атакувавши сухі доки ВМФ РФ у кримському порту Севастополь, пошкодивши російський підводний човен і великий десантний корабель.

Україна натякнула, що ця операція, яка стала одним із найбільш вражаючих ударів по військово-морській могутності Росії за час 18-місячної війни, була проведена з використанням ракет Storm Shadows.

А в четвер Київ заявив, що його безпілотники і крилаті ракети українського виробництва знищили одну з найсучасніших російських систем ППО в Криму, завдавши нового удару по окупованому півострову, який служить найважливішою матеріально-технічною базою для війни Москви в Україні.

Деякі американські законодавці наполягають на тому, щоб Білий дім надав систему ATACMS. У червні комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив двопартійну резолюцію, що закликає адміністрацію Байдена негайно передати їх Києву.

– Не надаючи Україні зброю, необхідну для перемоги в цій війні, адміністрація затягує конфлікт і забирає незліченну кількість українських життів, – заявив конгресмен Майкл Маккол.

У травні Байден заявив, що відправлення ATACMS “досі в грі”. У червні офіційні особи натякнули, що США розглядають можливість надання Україні систем ATACMS.

Джерело : The Wall Street Journal

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