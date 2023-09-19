”Важкі діагнози” для ухилянтів: затримано заступника військкому в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті
У Службі безпеки України заявили про затримання заступника Херсонського військкому та очільника військово-лікарської комісії в Івано-Франківській області, які заробляли на ухилянтах. Тепер зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.
Херсонська область
За даними СБУ, у Херсоні затримано заступника начальника військкомату, який допомагав військовозобов’язаним відкосити від призову за допомогою підроблених документів. Він оцінював корупційні послуги від $4,5 тис. до $6 тис. Ціна залежала від того, наскільки це було терміновим питанням для ухилянта.
Заступник начальника військкомату знімав чоловіків з військового обліку, роблячи позначки в особових справах клієнтів про нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я. Це дало можливість чоловікам незаконно виїхати з України.
Він залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші. Обох зловмисників затримали на гарячому, коли ті отримували черговий хабар. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою), обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Івано-Франківська область
На Прикарпаття глава однією з районних військово-лікарських комісій продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через нібито поганий стан здоров’я. Він записував у висновки медогляду клієнтів “важкі діагнози”.
За даними СБУ, середня сума за фіктивний діагноз становила близько $2 тис. з одного громадянина України. У Службі безпеки України не уточнюють, скільком ухилянтам вдалося виїхати за кордон завдяки цим незаконним схемам.
Йому повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу) та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Посадовцям загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко