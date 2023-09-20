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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рада підтримала пропозиції Зеленського до законопроєкту про е-декларації: їх мають відкрити одразу

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У середу, 20 вересня, Верховна Рада під час засідання підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.

Про це у своєму Тelegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За – проголосували 341 депутат:

Зараз дивляться
  • Слуга народу – 214
  • ЄС – 22
  • Батьківщина – 13
  • Платформа за життя та мир – 18
  • За майбутнє – 11
  • Голос – 18
  • Довіра – 17
  • Відновлення України – 12
  • Позафракційні – 16

Також, 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік та збільшення видатків на оборону.

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Верховна Рада

Верховна Рада, Володимир Зеленський, Декларації
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