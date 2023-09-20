Рада підтримала пропозиції Зеленського до законопроєкту про е-декларації: їх мають відкрити одразу
У середу, 20 вересня, Верховна Рада під час засідання підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.
Про це у своєму Тelegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За – проголосували 341 депутат:
- Слуга народу – 214
- ЄС – 22
- Батьківщина – 13
- Платформа за життя та мир – 18
- За майбутнє – 11
- Голос – 18
- Довіра – 17
- Відновлення України – 12
- Позафракційні – 16
Також, 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік та збільшення видатків на оборону.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко