Рада підтримала пропозиції Зеленського до законопроєкту про е-декларації: їх мають відкрити одразу

У середу, 20 вересня, Верховна Рада під час засідання підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.

Про це у своєму Тelegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За – проголосували 341 депутат:

Зараз дивляться

Слуга народу – 214

ЄС – 22

Батьківщина – 13

Платформа за життя та мир – 18

За майбутнє – 11

Голос – 18

Довіра – 17

Відновлення України – 12

Позафракційні – 16

Також, 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік та збільшення видатків на оборону.

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