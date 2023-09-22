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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти перегруповуються, щоб зупинити просування ЗСУ в бік Мелітополя – розвідка Естонії

Окупанти перегруповуються, щоб зупинити просування ЗСУ в бік Мелітополя – розвідка Естонії
Фото: Генштаб ЗСУ

У розвідці Естонії не очікують найближчим часом істотних змін на фронті в Україні, хоча на Запорізькому напрямку можливі тактичні успіхи ЗСУ.

Про це заявив новий очільник Центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Він зазначив, що найактивніші бої продовжуються у районі села Роботине у напрямку Оріхова Запорізької області і в районі населених пунктів Новопрокопівка та Вербове.

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– Україна отримала контроль над кількома важливими висотами в районі населеного пункту Новопрокопівка, що створює умови для подальшого прориву частин із бронетехнікою, – сказав полковник.

Росіяни перекинули на цей напрямок “елітні війська” з інших ділянок фронту, зокрема 76 штурмову повітряно-десантну дивізію, 7 гірсько-штурмову дивізію ПДВ та деякі підрозділи спецпризначенців.

– Вони ведуть перегрупування для оборони Токмака, щоб зупинити просування ЗСУ у бік Мелітополя. Переміщення туди елітних підрозділів підтверджує, що командування Збройних сил РФ усвідомило можливість успіху наступу України в цьому регіоні, – сказав Ківісельг.

Полковник вважає, що Україна, найімовірніше, найближчими тижнями продовжить наступ на Запоріжжі й може досягти там тактичних проривів, але “великого оперативного прориву найближчими тижнями не передбачається”.

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Бої на фронті

Війна в Україні, Естонія, Розвідка, Російська агресія
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