Окупанти перегруповуються, щоб зупинити просування ЗСУ в бік Мелітополя – розвідка Естонії
У розвідці Естонії не очікують найближчим часом істотних змін на фронті в Україні, хоча на Запорізькому напрямку можливі тактичні успіхи ЗСУ.
Про це заявив новий очільник Центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.
Він зазначив, що найактивніші бої продовжуються у районі села Роботине у напрямку Оріхова Запорізької області і в районі населених пунктів Новопрокопівка та Вербове.
– Україна отримала контроль над кількома важливими висотами в районі населеного пункту Новопрокопівка, що створює умови для подальшого прориву частин із бронетехнікою, – сказав полковник.
Росіяни перекинули на цей напрямок “елітні війська” з інших ділянок фронту, зокрема 76 штурмову повітряно-десантну дивізію, 7 гірсько-штурмову дивізію ПДВ та деякі підрозділи спецпризначенців.
– Вони ведуть перегрупування для оборони Токмака, щоб зупинити просування ЗСУ у бік Мелітополя. Переміщення туди елітних підрозділів підтверджує, що командування Збройних сил РФ усвідомило можливість успіху наступу України в цьому регіоні, – сказав Ківісельг.
Полковник вважає, що Україна, найімовірніше, найближчими тижнями продовжить наступ на Запоріжжі й може досягти там тактичних проривів, але “великого оперативного прориву найближчими тижнями не передбачається”.
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