Оккупанты перегруппировываются, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Мелитополя — разведка Эстонии
В разведке Эстонии не ожидают в ближайшее время существенных изменений на фронте в Украине, хотя на Запорожском направлении возможны тактические успехи ВСУ.
Об этом заявил новый глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.
Он отметил, что самые активные бои продолжаются в районе села Работино в направлении Орехова Запорожской области и в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.
— Украина получила контроль над несколькими важными высотами в районе населенного пункта Новопрокоповка, что создает условия для дальнейшего прорыва частей с бронетехникой, — сказал полковник.
Россияне перебросили на это направление “элитные войска” с других участков фронта, в частности 76 штурмовую воздушно-десантную дивизию, 7 горно-штурмовую дивизию ВДВ и некоторые подразделения спецназа.
— Они ведут перегруппировку для обороны Токмака, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Мелитополя. Перемещение туда элитных подразделений подтверждает, что командование Вооруженных сил РФ осознало возможность успеха наступления Украины в этом регионе, — сказал Кивисельг.
Полковник считает, что Украина, скорее всего, в ближайшие недели продолжит наступление на Запорожье и может достичь там тактических прорывов, но “большого оперативного прорыва в ближайшие недели не предвидится”.
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