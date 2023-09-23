Важливі для успіху контрнаступу: Тарнавський пояснив вплив ударів по Криму на окупантів

Удари по російських військових об’єктах в окупованому Криму важливі для успіху контрнаступу Сил оборони України.

Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю телеканалу CNN.

Таким чином він прокоментував ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

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– Успіх наступальних операцій полягає не лише в знищенні ворога перед собою, а також у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних центрів, – наголосив Тарнавський.

Генерал пояснив, що дезорганізація військ РФ через знищення їхніх командних центрів вищого рівня “призводить до безладу на полі бою”.

– Знищений командир – це зруйнована ланка управління, а без неї неможливі злагоджені дії, – уточнив Тарнавський.

У цьому плані окупований Крим особливо важливий, оскільки на півострові зосереджена велика кількість військової техніки РФ.

За словами генерала, українське командування знає, звідки окупанти завдають ударів, “як їхні повітряні засоби, так і наземні”.

Тарнавський наголосив, що ракетний удар по штабу ЧФ РФ допомагає Україні, а також “дає нам надію на майбутнє”.

– Я маю на увазі, що у нас є можливості вражати їх не лише на фронті, а й у тилу. А коли розумієш, що ворогові спекотно в тилу, це піднімає бойовий дух наших солдатів, – підсумував генерал.

Як відомо, вдень 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, кілька ракет влучили в штаб Чорноморського флоту РФ.

Удар по штабу стався в той момент, коли там зібралося на нараду керівництво російського флоту. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив про щонайменше 9 загиблих окупантів та 16 поранених. Кілька російських генералів перебувають у важкому стані.

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело : CNN

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