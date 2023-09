Стовп диму до неба: з’явилися супутникові фото зруйнованого штабу Чорноморського флоту РФ

У мережі опубліковано перші супутникові фото тимчасово окупованого Севастополя, на яких видно наслідки ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Знімки, зокрема, оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia’s Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.

Фото, зроблені американською компанією Planet Labs, дозволяють порівняти, який вигляд мав штаб 21 вересня (до удару) та 22 вересня – вже після ракетної атаки.

На супутниковому знімку від 22 вересня помітно, як над штабом Чорноморського флоту РФ піднімається стовп густого диму.

Бреді Африк припустив, що удар по будівлі було завдано крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, які Україна отримала від британських і французьких союзників.

– На нещодавніх відеозаписах із землі видно, що по цьому об’єкту влучили кілька керованих Україною крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, – зазначив аналітик.

Ще низку супутникових фото від Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Вони також датовані 21 і 22 вересня.

На знімках помітно, що будівля штабу була серйозно пошкоджена, а стовп диму та значні руйнування видно навіть із космосу.

Крім того, журналісти оприлюднили фото, яке спростовує твердження російських окупантів про начебто “збиття” всіх ракет під час атаки. На знімку бачимо палаючий штаб Чорноморського флоту РФ за секунди до прильоту ще однієї ракети.

Над будівлею вже здіймається чорний дим, а в небі – ракета, яка за мить вразить штаб.

Твердження російської пропаганди про “збиті” ракети спростовує і опубліковане в мережі відео повторного ракетного удару по штабу. На кадрах видно, як ракета чітко влучила в ціль.

За оцінками аналітиків, загалом по штабу могли влучити від двох до трьох ракет.

Slowed down and zoomed-in footage of the Ukrainian Storm Shadow/SCALP ALCM slamming into (and through) the roof of the Russian Black Sea Fleet headquarters. pic.twitter.com/c8mas1OzAg

We were incredibly lucky to have a pass by a satellite mere hours after the Ukrainian Storm Shadow/SCALP strike on the Russian Black Sea Fleet headquarters.

I have matched up available ground imagery with that satellite pass.

TLDR: The building isn’t looking great. pic.twitter.com/GHjZsfZooZ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2023