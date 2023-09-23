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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Стовп диму до неба: з’явилися супутникові фото зруйнованого штабу Чорноморського флоту РФ

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
Фото: Факти ICTV

У мережі опубліковано перші супутникові фото тимчасово окупованого Севастополя, на яких видно наслідки ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Знімки, зокрема, оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

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Фото, зроблені американською компанією Planet Labs, дозволяють порівняти, який вигляд мав штаб 21 вересня (до удару) та 22 вересня – вже після ракетної атаки.

На супутниковому знімку від 22 вересня помітно, як над штабом Чорноморського флоту РФ піднімається стовп густого диму.

Бреді Африк припустив, що удар по будівлі було завдано крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, які Україна отримала від британських і французьких союзників.

– На нещодавніх відеозаписах із землі видно, що по цьому об’єкту влучили кілька керованих Україною крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, – зазначив аналітик.

Ще низку супутникових фото від Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Вони також датовані 21 і 22 вересня.

На знімках помітно, що будівля штабу була серйозно пошкоджена, а стовп диму та значні руйнування видно навіть із космосу.

Крім того, журналісти оприлюднили фото, яке спростовує твердження російських окупантів про начебто “збиття” всіх ракет під час атаки. На знімку бачимо палаючий штаб Чорноморського флоту РФ за секунди до прильоту ще однієї ракети.

Над будівлею вже здіймається чорний дим, а в небі – ракета, яка за мить вразить штаб.

Твердження російської пропаганди про “збиті” ракети спростовує і опубліковане в мережі відео повторного ракетного удару по штабу. На кадрах видно, як ракета чітко влучила в ціль.

За оцінками аналітиків, загалом по штабу могли влучити від двох до трьох ракет.

Як відомо, 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. Згодом з’явилося відео пожежі у будівлі.

За даними Сил спеціальних операцій, удар по штабу ЧФ РФ завдали саме в той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту. В ССО повідомили про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад Чорноморського флоту РФ.

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Стовп диму до неба: з’явилися супутникові фото зруйнованого штабу Чорноморського флоту РФ

Фото: Telegram Крымский ветер

Війна в Україні, ЗСУ, Крим, ракетний удар, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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