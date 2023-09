У Канаді скандал через запрошення ветерана СС Галичина до парламенту під час візиту Зеленського

У Канаді розгорівся політичний скандал через вшанування на засіданні парламенту українця, який під час Другої світової війни служив у німецькому підрозділі.

Як повідомляє агентство ВВС, інцидент трапився 22 вересня, під час урочистого засідання парламенту Канади з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського.

На галереї в парламентській залі був присутній 98-річний українець Ярослав Хунка. Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота у якийсь момент звернув на нього увагу, заявивши, що чоловік “був українським героєм, канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу”. Після цього присутні піднялися зі своїх місць та почали аплодувати.

Зараз дивляться

У цей момент Володимир Зеленський та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо перебували в залі парламенту.

The speaker of Canada’s House of Commons apologised for praising a Nazi military veteran who fought in World War II. 98-year-old Yaroslav Hunka was given a standing ovation twice after he was introduced as a ‘Ukrainian and Canadian hero’ Full story ???? https://t.co/rxnaQqFjDZ pic.twitter.com/EUnhq8Eifq — Sky News (@SkyNews) September 25, 2023

Політичний скандал у Канаді

Проблема полягає в тому, що під час Другої світової війни Ярослав Хунка служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС (відома також як дивізія Галичина).

На присутність Хунки в канадському парламенті відреагувала канадська єврейська організація CIJA. Там заявили про “глибоке занепокоєння” щодо привітання ветерана дивізії Галичина. В організації наполягають, що цей підрозділ брав участь у геноциді євреїв.

Прем’єр Джастін Трюдо також прокоментував запрошення Ярослава Хунки до парламенту, назвавши його таким, що “глибоко бентежить”. Водночас він не закликав Ентоні Роту піти у відставку.

– Те, що це сталося, дуже засмучує. Спікер визнав свою помилку і вибачився. Але це глибоко бентежить парламент Канади і, як наслідок, усіх канадців, – зазначив Трюдо.

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П’єр Полієв заявив, що Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися. Однак в офісі прем’єра відповіли, що рішення запросити Хунку ухвалено одноосібно офісом спікера. Про це не були заздалегідь попереджені ні офіс прем’єра, ні українська делегація.

Тим часом члени парламенту почали закликати спікера Палати громад піти у відставку.

– Шокує те, що члени парламенту піднялися, щоб аплодувати йому (Ярославу Хунці, – Ред.). Депутати зробили це, тому що ми повірили слову спікера про те, що цій людині справді слід надати цю честь, – заявив член Палати громад Пітер Джуліан.

Реакція Польщі

На інцидент відреагував посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський. Він почав вимагати вибачень за появу в канадському парламенті ветерана дивізії Галичина.

Дзельський назвав Ярослава Хунку членом “сумнозвісного українського військового формування часів Другої світової війни, відповідального за вбивства тисяч поляків та євреїв”.

– Польща – найкращий союзник, якого має Україна, але вона ніколи не погодиться відбілювати таких лиходіїв. Як посол Польщі в Канаді, я чекаю на вибачення, – написав Дзельський у соцмережі X (раніше Twitter).

09/22 ????????&???????? leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews. ???????? best ally ???????? has, will never agree on whitewashing such villains! As ???????? Amb. to ???????? I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023

Вибачення спікера

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота вже перепросив за вшанування Ярослава Хунки в стінах парламенту. Він зазначив, що 22 вересня “під час свого виступу після звернення президента України впізнав людину в галереї”.

– Згодом я отримав додаткову інформацію, через що тепер жалкую про своє рішення, – додав Рота.

Спікер наголосив, що звернутися до Ярослава Хунки було лише його особистою ініціативою.

– Ніхто, включно з колегами-парламентарями та делегацією України, не знав про мій намір чи про мої слова до того, як я їх вимовив. Ця ініціатива була повністю моєю… Я приймаю повну відповідальність за свої дії, – пояснив Рота.

Він також вибачився перед єврейськими громадами Канади і всього світу.

У відповідь в організації CIJA заявили, що “цінують вибачення”. Там також виступили за проведення перевірки, щоб “гарантувати, що такий неприйнятний інцидент не повториться знову”.

We appreciate the apology issued by @HoCSpeaker. Proper vetting is imperative to ensure such an unacceptable incident does not occur again. https://t.co/GKcV1l3mOb — CIJA (@CIJAinfo) September 24, 2023

Що відомо про дивізію Галичина

Це одна з найбільш контроверсійних сторінок історії України.

14-та гренадерська дивізія Ваффен-СС Галичина була добровольчим підрозділом, який існував у 1943-1945 роках і був укомплектований переважно з етнічних українців. Дивізія входила до складу військ Ваффен СС нацистської Німеччини.

У квітні 1945 року переукомплектований підрозділ отримав нову назву: Перша Українська дивізія Української національної армії.

На адресу дивізії Галичина лунають звинувачення у вбивстві польських та єврейських цивільних осіб. Водночас Нюрнберзький трибунал не визнав цей підрозділ винним у якихось воєнних злочинах.

Як зазначив у коментарі канадським ЗМІ Домінік Арель, завідувач кафедри українських студій Оттавського університету, дивізія Галичина залучила тисячі українських добровольців, багато з яких приєдналися до неї з надією, що зможуть вибороти незалежність України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.