Отставка спикера в Канаде и возмущение в Польше: что известно о скандале с ветераном СС Галичина

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на заседании парламента почтили украинца, который во время Второй мировой войны служил в СС Галичина.

Почему это событие вызвало международный скандал — в материале Фактов ICTV.

Как сообщает агентство BBC, инцидент произошел 22 сентября, во время торжественного заседания парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас смотрят

На галерее в парламентском зале присутствовал 98-летний украинец Ярослав Хунка. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота в какой-то момент обратил на него внимание, заявив, что мужчина “был украинским героем, канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу”. После этого присутствующие поднялись со своих мест и начали аплодировать.

В этот момент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо находились в зале парламента.

The speaker of Canada’s House of Commons apologised for praising a Nazi military veteran who fought in World War II. 98-year-old Yaroslav Hunka was given a standing ovation twice after he was introduced as a ‘Ukrainian and Canadian hero’ Full story ???? https://t.co/rxnaQqFjDZ pic.twitter.com/EUnhq8Eifq — Sky News (@SkyNews) September 25, 2023

Почему возник скандал

Проблема в том, что во время Второй мировой войны Ярослав Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС (известна также как дивизия Галичина). В адрес дивизии часто звучат обвинения в убийстве поляков и евреев.

Как отреагировали в Канаде

На присутствие Хунки в канадском парламенте отреагировала еврейская канадская организация CIJA. Там заявили о “глубокой обеспокоенности” относительно приветствия ветерана дивизии Галичина. В организации настаивают, что это подразделение участвовало в геноциде евреев. В то же время официально доказательств того, в чем организация CIJA обвиняет подразделение СС Галичина, нет.

Премьер Джастин Трюдо также прокомментировал приглашение Ярослава Хунки в парламент, назвав его “глубоко смущающим”. В то же время он не призывал Энтони Роту уйти в отставку.

– То, что это произошло, очень огорчает. Спикер признал свою ошибку и извинился. Но это глубоко смущает парламент Канады и, как следствие, всех канадцев, – отметил Трюдо.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Полиев заявил, что Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Однако в офисе премьера ответили, что решение пригласить Хунку было принято единолично офисом спикера. Об этом не были заранее уведомлены ни офис премьера, ни украинская делегация.

Тем временем члены парламента начали призывать спикера Палаты общин уйти в отставку.

– Шокирует то, что члены парламента поднялись, чтобы аплодировать ему (Ярославу Хунке, — Ред.). Депутаты сделали это, потому что мы поверили слову спикера о том, что этому человеку действительно следует оказать эту честь, – заявил член Палаты общин Питер Джулиан.

26 сентября появилась информация, что отставки спикера теперь требует министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Причина – “инцидент, когда парламент Канады аплодировал стоя человеку, воевавшему на стороне нацистов против союзников во время Второй мировой войны”.

Впоследствии спикер парламента Канады Энтони Рота объявил, что подает в отставку со своей должности.

— Этот парламент выше любого из нас, — сказал он законодателям.

Извинения перед отставкой спикера

Перед тем, как объявить о своей отставке, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование Ярослава Хунки в стенах парламента. Он отметил, что 22 сентября “во время своего выступления после обращения президента Украины узнал человека в галерее”.

– Впоследствии я получил дополнительную информацию, поэтому теперь сожалею о своем решении, — добавил Рота.

Спикер подчеркнул, что обратиться к Ярославу Хунке было лишь его личной инициативой.

– Никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении или о моих словах до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей… Я принимаю полную ответственность за свои действия, – объяснил Рота.

Он также принес извинения еврейским общинам Канады и всего мира.

В ответ в организации CIJA заявили, что “ценят извинения”. Там также выступили за проведение проверки, чтобы “гарантировать, что подобный неприемлемый инцидент не повторится снова”.

Реакция Польши

На инцидент отреагировал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Он потребовал извинений за появление в канадском парламенте ветерана дивизии Галичина.

Дзельский назвал Ярослава Хунку членом “печально известного украинского военного формирования времен Второй мировой войны, ответственного за убийства тысяч поляков и евреев”.

– Польша – лучший союзник, которого имеет Украина, но она никогда не согласится отбеливать таких злодеев. Как посол Польши в Канаде, я жду извинений, – написал Дзельский в соцсети X (ранее Twitter).

09/22 ????????&???????? leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews. ???????? best ally ???????? has, will never agree on whitewashing such villains! As ???????? Amb. to ???????? I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023

В МИД Польши назвали ситуцию “позорной”.

— Чествование канадским парламентом украинца, который воевал в рядах СС Галичина, было позорным и указывает на большой недостаток знаний о Второй мировой войне, — сказал заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в свою очередь заявил о намерениях добиться экстрадиции 98-летнего украинца.

— Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС Галичина, я принял меры к возможной экстрадиции этого человека в Польшу, — сказал он.

Впоследствии, после публичного извинения Энтони Роты, посол Польши выразил понимание того, что спикер сделал это непреднамеренно.

Much thx to the Speaker @AnthonyRota for a very open and detailed conversation on the past Friday recognition of a 14th Waffen Grenadier Division SS member in @OurCommons. It was not intended. If the mistakes make us wiser and our bond stronger, so be it! Thank you Anthony! pic.twitter.com/XCqX8HKAfE — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 26, 2023

Президент Украины и другие представители государства не комментировали ситуацию.

Что известно о дивизии Галичина

Это одна из самых контроверсионных страниц истории Украины.

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС Галичина была добровольческим подразделением, которое существовало в 1943-1945 годах и было укомплектовано преимущественно из этнических украинцев. Дивизия входила в состав войск Ваффена СС нацистской Германии.

В апреле 1945 года переукомплектованное подразделение получило новое название: Первая Украинская дивизия Украинской национальной армии.

Дивизию Галичина часто обвиняют в убийстве польских и еврейских гражданских лиц. В то же время Нюрнбергский трибунал не признал это подразделение виновным ни в каких военных преступлениях.

Как отметил в комментарии канадским СМИ Доминик Арель, заведующий кафедрой украинских студий Оттавского университета, дивизия Галичина привлекла тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ней с надеждой, что смогут завоевать независимость Украины.

Другие споры из-за СС Галичина

В апреле 2021 года в Киеве состоялось шествие в честь годовщины создания дивизии Галичина. Участие в марше приняли украинские националистические организации, в частности Общество будущего, Правый Сектор, ВО Свобода.

Тогда марш осудили Офис президента Украины и глава Института нацпамяти.

Кроме того, шествие осудили посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, а также посольство Израиля в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.