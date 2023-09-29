Цей тиждень посилив Україну, а вже завтра будуть важливі новини – Зеленський

Не лише завдяки силі нашої зброї, а й силі нашого духу та людяності в Україні ніколи не пануватиме зло – звернення Президента Володимира Зеленського

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 29 вересня.

Президент додав, що цей тиждень приніс українцям значне посилення, але вже на завтра він анонсував важливі новини для України.

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– Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави, – сказав він.

Також Володимир Зеленський розповів, що сьогодні був емоційний день.

– Почав його із заходів у Бабиному Яру. 82-гі роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру. Лише за кілька тих днів вересня 41-го року були вбиті понад 30 тис. людей. Загалом у Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тис. людей. Євреї, також роми, українці. Представники інших народів, – сказав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні дуже важливо берегти пам’ять про ті жертви й про те зло, яке здійснило Голокост, а потім було розбите й покаране.

– Україна береже таку пам’ять. Ніколи знову! для нас, для України, для всього цивілізованого світу – це не порожні слова. І так завжди буде. Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями – тими, від кого, власне, залежить збереження історичної памʼяті та багато в чому людяності. Цієї неділі Україна відзначатиме День вчителя – день працівників і працівниць освіти, – розповів президент.

Разом з тим Володимир Зеленський наголосив, що навчання – це завжди більше, ніж здобуття знань і навичок та опанування професії: “Це й характер, його сила. Це чіткість розмежування між добром і злом, яка приходить, коли вивчаєш людську культуру”.

– Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, щоб він працював і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувало людяність. Це дуже важливо. І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала. Коли моральний компас людей та всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні цього ніколи не буде і це не лише завдяки силі зброї, а й завдяки силі духу та силі українських характерів – “людяності, яка обов’язково переможе”.

Джерело : Офіс президента

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