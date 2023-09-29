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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Путін хоче затягнути війну в надії, що Захід втомиться допомагати Україні – Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс
Фото: Depositphotos

Президент Латвії Едгар Рінкевичс в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat розповів про три причини, які потенційно можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити криваву війну проти України.

– По-перше, розуміння того, що Захід продовжить підтримувати Україну, незалежно від того чи іншого повороту подій у війні, – сказав він.

На думку латвійського президента, Володимир Путін розуміє, що він не в змозі протистояти економічній могутності Сполучених Штатів, Канади та Євросоюзу.

– По-друге, ми повинні показати, що сповнені рішучості збільшити свій оборонний промисловий потенціал і виготовляти всі необхідні Україні снаряди, боєприпаси, ракети, безпілотники й танки, поповнюючи і власні запаси, – додав Ринкевичс.

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Він зазначив, що третім важливим фактор є просування Сил оборони України на фронті.

Однак президент Латвії упевнений, що війна швидко закінчиться. Нинішня стратегія Росії полягає в тому, щоби просто продовжити війну на виснаження.

Раніше Едгар Рінкевичс заявляв, що поразка України у війні з Росією може призвести до третьої світової й навіть до ядерної війни та закликав міжнародну спільноту надати максимальну підтримку Україні.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Латвія, Російська агресія
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